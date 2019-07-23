السجن النافذ للشخص الذي مارس الجنس العلني بطنجة

نُشر بتاريخ :  2019-07-23 - 19:38
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س. بويعقوبي _ هبة بريس

قضت المحكمة الإبتدائية بمدينة طنجة اليوم الأربعاء بإدانة شخص ظهر وهو يمارس الجنس مع امرأة قرب مسجد إيبيريا، بالسجن 4 أشهر نافذة.

وتعود تفاصيل القضية الى انتشار صور المعني بالامر على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي ” الفيسبوك ” رفقة سيدة وهما يمارسان الجنس في الشارع العام بمدينة طنجة مما عجل بتوقيفه ومتابعته بتهمة ممارسة الفعل الفاضح بالشارع العام.

الصور التي التقطت بالساحة القريبة من مسجد ” إيبريا ” خلفت ردود فعل إستنكرت المشهد الذي يخل بالحياء العام في مكان مفروض انه قبلة للمرتفقين من مختلف الفئات العمرية.

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2 تعليقان

  1. حسني

    في 20:21

    اما المراه حتى هي يجب ادانتها بنفس الجرم واكثر . لان النساء اصل الفتنه وحبالة الشيطان .

  2. مصطفى

    في 22:09

    4 اشهر لحماق هذا والدافعين على حقوقهم 20 سنه في حراك الريف وجراده فهم تحماق في هذا البلد

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