تفاصيل محاكمة عبد العالي حامي الدين بفاس‎

ع محياوي – هبة بريس

انسحب عدد من المحامين صباح اليوم الثلاثاء 23 يوليوز الجاري ، باستئنافية فاس أثناء محاكمة عبد العالي حامي الدين، من هئية دفاع المطالب بالحق المدني، عائلة آيت الجيد، مطالبين بسحب نيابتهم، خلال الجلسة السابعة من المحاكمة.

ملتمس الانسحاب تقدم به موسى الحداش المحامي بهيئة القنيطرة أصالة عن نفسه ونيابة عن 14 محاميا، أمام هيئة الحكم.

وتجدر الإشارة إلى أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، كان قد قرر متابعة عبد العالي حامي الدين المستشار البرلماني والقيادي عن حزب العدالة والتنمية بتهمة “المساهمة في القتل العمد”،.

وجاء قرار قاضي التحقيق على خلفية الشكاية المباشرة التي رفعها أقارب الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد، ضد حامي الدين، يتهمونه من خلالها بالوقوف وراء مقتل آيت الجيد منذ سنة 1993

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