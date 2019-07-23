الملك يهنئ سلطان عمان: “تهانينا الحارة لكم”

هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان، وذلك بمناسبة احتفال السلطنة بعيد تربعه على العرش.

وأعرب جلالة الملك، بهذه المناسبة ، عن تهانئه الحارة ، لصاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد ، مشفوعة بأصدق المتمنيات للشعب العماني الشقيق بموصول التقدم والرخاء ، في ظل قيادته الحكيمة.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “وإذ أشيد بما يربطنا شخصيا من وشائج الأخوة الراسخة ، وما يجمع بلدينا من علاقات متميزة قائمة على التعاون المثمر والتضامن الفاعل ، أؤكد لكم حرصي الوطيد على مواصلة العمل سويا معكم، من أجل زيادة تمتين هذه العلاقات، وتنويع مجالاتها، لما فيه صالح شعبينا الشقيقين”

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