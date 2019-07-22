مجلس النواب يصادق بالأغلبية على “قانون التعليم”

هبة بريس ـ الرباط

صادق مجلس النواب قليل على مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وسط انقسام في صفوف الأغلبية وحزب العدالة والتنمية بخصوص لغة التدريس

وحظي المشروع بموافقة 241 نائبا ينتمون لفرق الأغلبية وحزب الأصالة والمعاصرة مقابل معارضة أربع نواب هما نائبي فدرالية اليسار عمر بلافريج ومصطفى الشناوي ونائبين من حزب العدالة والتنمية هما المقرئ أبو زيد الإدريسي ومحمد العثماني، فيما امتنع 21 نائبا من الفريق الفريق الاستقلالي عن التصويت.

و امتنع فريق العدالة والتنمية والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية عن التصويت على المادتين 2 و31 من مشروع القانون التي تفتح الباب لتدريس المواد العلمية والتقنية باللغة الفرنسية، كما صوت نائبان منه ضد المشروع هم: المقرئ أبو زيد الإدريسي، ومحمد العثماني .

وحصلت المادتين على موافقة 144 نائبا مقابل معارضة نائبين وامتناع 118 نائبا.

الى ذلك قالت مصادر مطلعة ان العثماني ألزم نواب فريقه في مجلس النواب في اجتماع طارئ بالتصويت على مشروع القانون الإطار رقم 51.17، المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي”.

اللقاء الذي جرى اليوم الاثنين جاء ساعات بعد استقالة رئيس الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية في مجلس النواب إدريس الأزمي الإدريسي، الذي قدم استقالته احتجاجا على موقف حزبه من القانون.

وتابعت المصادر التي طلبت بأن اللقاء ركز فقط على مسالة التصويت على القانون، وطغت عليه مخاوف من انجرار نواب كتلة الحزب في الغرفة الأولى للبرلمان للتصويت ضد ماد القانون.

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