الطالبي العلمي: توغل لقجع في الكاف ازعج خصوم الوحدة الترابية

هبة بريس - القسم الرياضي

هنأ وزير الشباب والرياضة الطالبي العلمي رئيس الجامعة الملكية المغربية على منصبه الجديد في الكاف وأكد أن توغل المغرب في الاتحاد الافريقي أزعج خصوم الوحدة الترابية للمملكة .

و أكد العلمي في كلمة ألقاها على هامش اللقاء التواصلي الذي نظمته الجامعة و أسرة كرة القدم الوطنية في الصخيرات واثنى على القيام بلقاءات تواصلية ووصفه بالفكر الايجابي .

واضاف ان التوقيت الذي اختير فيه هذا التوقيت ، لانه جاء بعد الزوبعة التي اتيرت بعد الاقصاء وبعد هدوء الانتقادات والاسهم التي كانت موجهة للرئيس ، قبل ان يؤكد دعمه اللامشروط لفوزي لقجع كوزير وكعضو في الحكومة وكمواطن وسيسانده في طريق البناء الطويل

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