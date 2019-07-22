الطالبي العلمي: توغل لقجع في الكاف ازعج خصوم الوحدة الترابية

نُشر بتاريخ :  2019-07-22 - 20:10
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هبة بريس - القسم الرياضي

هنأ وزير الشباب والرياضة الطالبي العلمي رئيس الجامعة الملكية المغربية على منصبه الجديد في الكاف وأكد أن توغل المغرب في الاتحاد الافريقي أزعج خصوم الوحدة الترابية للمملكة .

و أكد العلمي في كلمة ألقاها على هامش اللقاء التواصلي الذي نظمته الجامعة و أسرة كرة القدم الوطنية في الصخيرات واثنى على القيام بلقاءات تواصلية ووصفه بالفكر الايجابي .

واضاف ان التوقيت الذي اختير فيه هذا التوقيت ، لانه جاء بعد الزوبعة التي اتيرت بعد الاقصاء وبعد هدوء الانتقادات والاسهم التي كانت موجهة للرئيس ، قبل ان يؤكد دعمه اللامشروط لفوزي لقجع كوزير وكعضو في الحكومة وكمواطن وسيسانده في طريق البناء الطويل

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تعليق واحد

  1. عبدالرحمن

    في 20:45

    الجزاءر بطلة افريقيا الحمد و الشكر لله

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