الطالبي العلمي: توغل لقجع في الكاف ازعج خصوم الوحدة الترابية

التحكم في النص :
هبة بريس - القسم الرياضي
هنأ وزير الشباب والرياضة الطالبي العلمي رئيس الجامعة الملكية المغربية على منصبه الجديد في الكاف وأكد أن توغل المغرب في الاتحاد الافريقي أزعج خصوم الوحدة الترابية للمملكة .
و أكد العلمي في كلمة ألقاها على هامش اللقاء التواصلي الذي نظمته الجامعة و أسرة كرة القدم الوطنية في الصخيرات واثنى على القيام بلقاءات تواصلية ووصفه بالفكر الايجابي .
واضاف ان التوقيت الذي اختير فيه هذا التوقيت ، لانه جاء بعد الزوبعة التي اتيرت بعد الاقصاء وبعد هدوء الانتقادات والاسهم التي كانت موجهة للرئيس ، قبل ان يؤكد دعمه اللامشروط لفوزي لقجع كوزير وكعضو في الحكومة وكمواطن وسيسانده في طريق البناء الطويل
ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0
0
عبدالرحمن
في 20:45
الجزاءر بطلة افريقيا الحمد و الشكر لله