نشرة انذارية: تساقطات رعدية قوية منتظرة بهذه المناطق

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هبة بريس
حذرت الأرصاد الجوية، في نشرة إنذارية، من تساقطات رعدية قوية محليا منتظرة ظهر و مساء الاثنين 22 يوليوز، في عدد من مناطق المملكة .
وأوضحت أن هذه التساقطات ستكون مصحوبة أحيانا بالبرد في أقاليم تازة كرسيف تاوريرت صفرو و بولمان.
كما أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية عن ارتفاع في درجات الحرارة خلال الفترة الممتدة من الاربعاء إلى الجمعة القادمين، حيث ينتظر أن تتراوح بين اثنتين و أربعين و ستة و أربعين درجة في العديد من المناطق.
ما رأيك؟
المجموع 2 آراء
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حري محمد صفرو
في 14:23
الحمد لله على كل حال