نشرة انذارية: تساقطات رعدية قوية منتظرة بهذه المناطق

هبة بريس

حذرت الأرصاد الجوية، في نشرة إنذارية، من تساقطات رعدية قوية محليا منتظرة ظهر و مساء الاثنين 22 يوليوز، في عدد من مناطق المملكة .

وأوضحت أن هذه التساقطات ستكون مصحوبة أحيانا بالبرد في أقاليم تازة كرسيف تاوريرت صفرو و بولمان.

كما أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية عن ارتفاع في درجات الحرارة خلال الفترة الممتدة من الاربعاء إلى الجمعة القادمين، حيث ينتظر أن تتراوح بين اثنتين و أربعين و ستة و أربعين درجة في العديد من المناطق.

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