نشطاء يهاجمون بنكيران: “درست أبنائك في مدارس البعثة وتطالب بتدريس أبناء الشعب بالعربية”

هبة بريس

على خلفية انتقاد الامين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، عبد الاله بنكيران، لقرار تصويت لجنة برلمانية على القانون الاطار المتعلق بالتعليم، هاجم عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رئيس الحكومة السابق.

وتداول النشطاء، معطيات تفيد دراسة وتكوين أبناء بنكيران الثلاثة بمدارس البعثات الفرنسية، ومعاهد ومدارس عليا خارج أرض الوطن، بلغات أجنبية متعددة.

واعتبر النشطاء أن بنكيران الذي ألف الضحك على ذقون المغاربة، أراد إثارة جدل جديد دون الاكتراث بمصلحة أبناء الشعب ومستقبلهم، لافتين أنه صرف مبالغ مالية مهمة لضمان تعليم جيد لأبنائه في مؤسسات أجنبية ويرفض تدريس أبناء المغاربة باللغات الاجنبية.

واستغرب النشطاء، من حالة التناقض الواضح التي يعبر عنها بنكيران، الذي يعتمد على اللغات الاجنبية في تدريس أبنائه وتلاميذه بمدارسه الخاصة، مقابل “تقاتله” لحرمان أبناء الشعب منها.

وفي هذا الصدد، قال أحد النشطاء:”غريب أمر هذا الشخص، الذي صرف أموالا طائلة لتعليم أبنائه بأكبر المؤسسات التعليمية الاجنبية لضمان مستقبلهم وضمان حصولهم على وظائف مهمة، مقابل قصفه لقيادات حزبه بسبب التصويت على القانون”.

وأضاف آخر: “السي بنكيران كنا كننتاظرو منك اصلاح التعليم والصحة والتشغيل وعدد من القطاعات ملي كنت رئيس الحكومة، أما دابا ملي جراو عليك بلاما تبقى تتدخل فاصلاحات الغير وتسعى لحرمان المغاربة من هاد الحق”

هذا ويشار الى بنكيران هاجم قيادة حزبه على إثر تصويتهم على “القانون الإطار” المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي.

ووجه بنكيران، في بث مباشر على صفحته على فيسبوك مساء السبت، الكلام إلى العثماني، قائلا له إن ما حدث، في إشارة إلى التصويت على “القانون الإطار” جعل الحزب “أضحوكة الزمان”.

وآخذ بنكيران على أعضاء حزبه في البرلمان، امتناعهم عن التصويت على مادتين داخل نفس القانون، وفي نفس الوقت التصويت بالموافقة على القانون ككل.

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