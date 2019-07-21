اصابة 20 شخصا في حادث تدافع “بعجلة” العاب بطنجة (صور)

اس. بويعقوبي _ هبة بريس

اصيب 20 شخصا مساء اليوم الاحد في حادث تدافع بعجلة العاب بالسيرك القريب من محطة القطار طنحة المدينة.

وحسب المعطيات التي استقتها هبة بريس من عين المكان فاسباب الحادث تعود الى التدافع القوي اثناء دوران عجلة الالعاب مااسفر عن سقوط مجموعة من الاشخاص على الارض واصابة بعضهم بجروح متفاوتة

الحادث خلق حالة استنفار قصوى بين السلطات والمصالح الامنية التي هرعت الى عين المكان مرفوقة بعناصر الوقاية المدنية التي عملت على نقل المصابين صوب مستشفى محمدالخامس الحهوي من اجل تلقي العلاجات الضرورية

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