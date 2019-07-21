الشرقاوي : “لايف” بنكيران ينهي اسطورة التزكيات الديمقراطية” لي فرعوا ” بها آذاننا

اسماعيل بويعقوبي _ هبة بريس

تسبب “لايف” عبد الاله بنكيران، رئيس الحكومة السابق وزعيم “العدالة والتنمية”، في حالة استنفار قصوى داخل الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، حيث من المنتظر حسب مصادرموثوقة أن تعقد اجتماع عاجل لها في الساعات القليلية المقبلة.

المحلل السياسي واستاذ العلوم السياسية عمر الشرقاوي قال في تدوينة نشرها على حائط صفحته الرسمية بموقع فايسبوك :” اللي تابع لايف بنكيران البارح غادي يوقف على فضيحة كبيرة لم تجد صداها في الاعلام، حينما قال بنكيران مخاطبا العثماني اتركوا البرلمانيين يصوتوا احرار والى ما بغتوش تعطيوهم التزكيات بلاش…”.

واضاف الشرقاوي :” كلام بنكيران خطير من رجل فقد توازنه وبدأ يلقي بالكلام على العواهن ويؤكد ضمنيا كيف كان يشتغل الرجل بسيف التزكيات. حقيقة هذ الكلام ينهي اسطورة التزكيات الديمقراطية التي فرعوا بها اذاننا وانها تتم بناء على لجان واقتراحات محلية الى تزكيات المنحة التي تعود للامانة العامة منحها او منعها وفق الزبونية والانتقام.. “.

ووصف بنكيران تصويت البيجيدي على فرنسة التعليم بأنه “أضحوكة”، وقال في هذا الصدد :”القناعة ديالي بعد اليوم ملي غادوزو هاد القانون مابقا عندكم ماديرو فالحكومة”، مضيفا :”المشروعية باش وصلتو الحكومة انتهت”.

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