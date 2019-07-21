خنيفرة.. فيديو جنسي يطيح “بولد لفشوش” في قضية اغتصاب

هبة بريس -

تمكنت مصالح الدرك الملكي بمولاي بوعزة التابعة ترابيا لاقليم خنيفرة، الأحد 21 يوليوز الجاري، من توقيف شاب قاصر يشتبه تورطه في قضية اغتصاب فتاة قاصرة، بعد ظهوره في مقطع فيديو وهو يمارس معها الجنس.

تفاصيل الواقعة حسب مصادر محلية تعود حينما انتشر مقطع فيديو عبر تطبيق “واتساب” خلال الأسبوع الجاري، يوثق للحظة ممارسة شاب قاصر الجنس مع فتاة قاصر مما عجل بتوقيفه.

واظهر الفيديو قاصرا يرجح انه من عائلة “ثرية” يشتبه في قيامه باستغلال فتاة قاصر جنسيا وممارسة الجنس عليها بعد ابتزازها وتهديدها بنشر فيديو جنسي يجمعهما حيث سيتم احالته على النيابة العامة المختصة.

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