محامي القصر: الملك وزوجته السابقة ينفيان الشائعات ويرفضان التدخل بحياتهما الخاصة

لبنى أبروك – هبة بريس

عبر الملك محمد السادس، وزوجته السابقة لالة سلمى، عن غضبهما بسبب الشائعات الرائجة حول حياتهما الشخصية بعدد من الصحف الاجنبية ل”أهداف خبيثة”.

ونفى محامي القصر، إريك ديبون موريتي، الشائعات المتداولة، مشددا على أن “الملك وطليقته، ونظرا لوضعهما الاعتباري، لم يسبق لهما الرد على الشائعات، لكن الأخبار الأخيرة لم تعد تطاق وتمس بالشرف ويطالبان بالتروي والنضج”.

وأشار بيان محامي القصر، الذي نشر بصحيفة “غالا”، الى أن الأخبار الرائجة منذ بداية يوليوز الجاري حول هروب لالة سلمى أو اختطاف ابنيهما هي أخبار كاذبة بالمرة”.

وأكد ذات البيان، على أن الملك وزوجته السابقة غاضبين بصوت واحد من الاشاعات المتداولة في الصحف الأجنبية، مشيرا الى أنها تدخل في باب التشهير و قابلة للمتابعة القضائية.

ورفض محامي القصر، أن مقارنة وضع لالة سلمى بقضية أميرة أخرى، في إشارة الى هروب الأميرة هيا من الإمارات العربية الى لندن، مطالبا باحترام الحياة الخاصة للعائلة الملكية، ومؤكدا على عزمهما اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0