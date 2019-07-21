رونار يعلن رحيله عن “الأسود ” ويشكر الملك

هبة بريس ـ القسم الرياضي
أعلن الفرنسي هيرفى رينارد المدير الفنى لمنتخب المغربي، استقالته من تدريب أسود الأطلسي اليوم، الأحد، بعد وداع بطولة كأس أمم أفريقيا 2019
ونشر المدرب الفرنسى بيانا رسميًا عبر حسابه على تويتر قال فيه: “أرحل عن تدريب المنتخب المغربي بعد 3 سنوات ونصف من العمل الشاق مع الفريق ونجحنا خلال تلك الفترة فى تحقيق العديد من النجاحات كالتأهل إلى كأس العالم وإنهاء مرحلة المجموعات لكأس أمم أفريقيا بـ3 انتصارات متتالية لأول مرة في تاريخ أسود الأطلسي قبل الإقصاء من دور الـ16 أمام بنين”.
ووجه رينارد الشكر لكل الجماهير واللاعبين والمسئولين عن المغرب، كما وجه شكرًا خاصا إلى الملك محمد السادس.
وكان المنتخب المغربي قد ودع بطولة أمم افريقيا بعد خسارته أمام منتخب بنين بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4 – 1، بعد نهاية الوقت الأصلى والإضافى بالتعادل بنتيجة 1 – 1.
وتولى المدرب الفرنسي تدريب منتخب المغرب فى شهر فبراير من عام 2016، ونجح فى قيادة منتخب أسود الأطلسي، للتأهل إلى بطولة كأس العالم الأخيرة 2018 فى روسيا.
البوجعدي
في 13:26
كم ثمن صداق طلاق الثلاث؟
مهاجر
في 13:30
اترك المال الدي نهبته لالصلاح المستشفيات وارحل حيث لا أثر لك أيها المدرب
متتبع
في 13:48
بالصحة و الراحة أخدمتي 3 سنوان وأربحتي أزبابل ديال الملايير و الفيلات و السيرات و الهدايا بدون نتيجة و لنفرض كانت هناك نتيجة و ربحنا كأس إفريقيا و كأس أروبا و كاس العالم هل هدا يغير شيء بل لا تم لا ميزانية تمشي في لخوا كما يقول المثل على حساب الشعب زائد هده اللعبة الملعونة هي إلى مشكلة وتفرقة بين الشعوب العربية كما قال الشاعر الجخ تجمعنا كلمة لا إله إلى الله وتفرقنا أيادي الفيفا
alwajdy
في 15:00
المء والشطابة حتى القاع لبحر
مواطن
في 16:26
هذه هي كرة القدم لو سجل زياش ضربة الجزاء لكان الوضع مختفا.
والله اعلم
عباس فريد
في 17:10
ومتى تقدم فرقة الجامعة استقالتها ومحاسبة رءيسها على الملايير التي اهدرت بدون نتيجة ومتى يقدم المدعو حجي مصدر المصاءب استقالته.
ام ان خدام الدولة لا يحاسبون كما جرت العادةً
ولد حميدو
في 02:39
المدرب يعمل ساعتين في الشهر
يصل اللاعبون يوم الخميس
يتدربون يوم الجمعة
يسهرون يوم السبت
يلعبون يوم الاحد
يرجعون لفرقهم يوم الاثنين