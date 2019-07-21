رونار يعلن رحيله عن “الأسود ” ويشكر الملك

هبة بريس ـ القسم الرياضي

أعلن الفرنسي هيرفى رينارد المدير الفنى لمنتخب المغربي، استقالته من تدريب أسود الأطلسي اليوم، الأحد، بعد وداع بطولة كأس أمم أفريقيا 2019

ونشر المدرب الفرنسى بيانا رسميًا عبر حسابه على تويتر قال فيه: “أرحل عن تدريب المنتخب المغربي بعد 3 سنوات ونصف من العمل الشاق مع الفريق ونجحنا خلال تلك الفترة فى تحقيق العديد من النجاحات كالتأهل إلى كأس العالم وإنهاء مرحلة المجموعات لكأس أمم أفريقيا بـ3 انتصارات متتالية لأول مرة في تاريخ أسود الأطلسي قبل الإقصاء من دور الـ16 أمام بنين”.

ووجه رينارد الشكر لكل الجماهير واللاعبين والمسئولين عن المغرب، كما وجه شكرًا خاصا إلى الملك محمد السادس.

وكان المنتخب المغربي قد ودع بطولة أمم افريقيا بعد خسارته أمام منتخب بنين بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4 – 1، بعد نهاية الوقت الأصلى والإضافى بالتعادل بنتيجة 1 – 1.

وتولى المدرب الفرنسي تدريب منتخب المغرب فى شهر فبراير من عام 2016، ونجح فى قيادة منتخب أسود الأطلسي، للتأهل إلى بطولة كأس العالم الأخيرة 2018 فى روسيا.

ما رأيك؟ المجموع 21 آراء 5 16