العثماني ردا على بنكيران : ” المصباح” حزب مؤسسات وليس حزب أفراد

هبة بريس ـ الرباط

قال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، أن “المصباح” حزب مبني على مبادئ ومرجعية واضحة، وسيبقى دائما وفيا لمبادئه وتوجهاته المسطرة في قوانينه .

وشدد العثماني في كلمته خلال ندوة رؤساء الفرق بالمعارضة، على مستوى مجالس الجهات ومجالس العمالات والأقاليم والجماعات والغرف المهنية، المنعقدة اليوم الأحد 21 يوليوز2019 بالرباط، على أن تكون هذه المبادئ ممارسة واقعية، داعيا إلى التشبث بالمعقول والنزاهة، والدفاع عن مصالح المواطنين في الجماعات التي يسيرها الحزب.

وذكر الأمين العام لحزب “المصباح”، “أنه، ولله الحمد، أعضاء الحزب متشبثون بهذه المبادئ”، مبرزا أن “الذين يهاجمون الحزب لا يستطيعون أن يهاجموه في عمق مبادئه.. وعندما تتعرض لهذا النوع من الحملات دليل على أنك تحمل مصالح مشروعة”.

من جهة أخرى، أكد العثماني، أن العدالة والتنمية حزب مؤسسات وليس حزب أفراد، ويجب أن يعتز بمؤسساته، وبدون مؤسسات فلا معنى للحزب، مشددا أن الجميع عليه أن يلتزم بقرارات الحزب لأنه إذا غابت قواعد العمل غابت الديمقراطية.

وأبرز الأمين العام ـ حسب الموقع الرسمي للحزب ” أن حزب العدالة والتنمية سيبقى قويا بمؤسساته، وسيكون قادرا على مواجهة التحديات بهذه المؤسسات، مضيفا “سنبقى كلنا في حزب العدالة والتنمية يدا واحدة”.

وهاجم عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق لحزب “العدالة والتنمية” الأمانة العامة لقيادةحزبه على إثر تصويتهم على “القانون الإطار” المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي.

ووجه بنكيران امس السبت سهام نقده اللاذع إلى قيادة حزبه، وذكر بالاسم الأمين العام الحالي للحزب، سعد الدين العثماني، الذي يرأس الحكومة .

ووجه بنكيران، في بث مباشر على صفحته على فيسبوك مساء السبت، الكلام إلى العثماني، قائلا له إن ما حدث، في إشارة إلى التصويت على “القانون الإطار” جعل الحزب “أضحوكة الزمان”.

وآخذ بنكيران على أعضاء حزبه في البرلمان، امتناعهم عن التصويت على مادتين داخل نفس القانون، وفي نفس الوقت التصويت بالموافقة على القانون ككل.

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