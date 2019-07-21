لفتيت يوقف قرارا للرباح بخصوص ربط المنازل بعداد الكهرباء

هبة بريس ـ الرباط
أياما بعد صدور قرار لوزير الطاقة والمعادن عزيز رباح بخصوص الاكتفاء بشهادة السكنى لربط المنازل بالعدادت الكهربائية، أصدر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت دورية للولاة والعمال، لإيقاف قرار رباح.
الدورية أبرزت أن وزارة الداخلية تعكف حاليا على إعداد دفتر تحملات لتمكين المواطنين من رخص ربط منازلهم بالتيار الكهربائي، وتحث الولاة والعمال على التقيد بالقوانين الجاري بها العمل حاليا ريثما يتم الانتهاء من إعداد كناش التحملات.
ووجه لفتيت الولاة والعمال إلى ضرورة تطبيق مضمون هذا القرار، وتبليغه إلى رؤساء الجماعات ومديري وكالات الماء والكهرباء للتقيد به.
وكان قرار يحمل رقم 1801.19 صدر عن وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، ونشر قبل أسبوع في الجريدة الرسمية، قد نص على أنه “يمكن للبنايات المخصصة للسكن، التي يتعذر على مالكها الإدلاء برخصة السكن أو شهادة المطابقة في حينه، اعتماد شهادة السكنى المسلمة من السلطات المختصة قصد الربط بالشبكة الكهربائية”.
وأضاف قرار وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المتمم لمقتضيات الفصل الرابع من قرار وزير الأشغال العمومية والمواصلات رقم 350.67 المنظم للمنشآت الكهربائية وربط خطوطها بالشبكة الكهربائية، (أضاف): “ويعتبر الربط بالشبكة الكهربائية، بالنسبة للبنايات المخصصة للسكن والتي هي موضوع رخصة بناء أو متواجدة بحي مهيكل، في هذه الحالة مؤقتا ولا يصبح نهائيا إلا بعد الإدلاء، لدى المصلحة المحلية لتوزيع الكهرباء، برخصة السكن أو شهادة المطابقة
احمد مغرب في المهجر
في 11:58
الدولة تقوم بتقيد حزب العدالة و التنمية هذه خطوه تمس الفئة الفقيرة ولكن لاسف يتم تطبيل للحزب المعلوم بدون حسيب ولا رقيب لان خطوة المظاهرات تجوب الشوارع بدون رخصة و توفير لها الامن انكشفت
محمد
في 12:31
وماذا يقول للسيد لفتيت في ربط
ملعب قرب عشوايي اي مخالف للتصميم المصادق عليه والمخل بقانون التعنير والذي ربط مباشرة بالانارة العمومية دون عداد وهدرا لمال جماعةوجدة الملعب كائن بحي الزهور طريق جرادة فهل يتحرك السيد لفتيت لمحاسبة المتلاعبين بالقانون والمنههكين له اذ ان الربط مت اختصاص المكتب الوطني للكهرباء ولايحق للجناعةوابعمالة التدخل اوالربط دون سند قانوني
ويبدو أن وزارة الداخلية اعتبرت ما قام به الوزير الرباح بمثابة تجاوز للاختصاصات وللقوانين الجاري بها العمل، خصوصا أنها الجهة الوصية على التدبير المفوض سبق أن أطلقت ورش مراجعة القانون الإطار المتعلق بالتدبير المفوض للخدمات العمومية.
حفيظ الحاجي
في 13:37
اللهم ان هدا لمنكر وزير يخفف على المواطنين الاخر يعرقل المهم كل شي واضح
صبرية
في 15:19
العشواءية والارتجال والتخبط هم مايطبع مسيرئ الشان العام ببلدنا,وزير يصدر قرارا,ويعلن عنه للملا,ووزير يلغيه بجرة قلم ليحرم البسطاء الدين استبشروا خيرا من القرار الاول من حق من حقوقهم,باستمرار تكريس الوصاية على القطاع بالمسطرة المعقدة والملتوية والمبتزةالمتبعة,فادا بقرار الالغاء يزيد الفيل فيلته,وعلى البسطاء تحمل الاثنين معا,