لفتيت يوقف قرارا للرباح بخصوص ربط المنازل بعداد الكهرباء

هبة بريس ـ الرباط

أياما بعد صدور قرار لوزير الطاقة والمعادن عزيز رباح بخصوص الاكتفاء بشهادة السكنى لربط المنازل بالعدادت الكهربائية، أصدر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت دورية للولاة والعمال، لإيقاف قرار رباح.

الدورية أبرزت أن وزارة الداخلية تعكف حاليا على إعداد دفتر تحملات لتمكين المواطنين من رخص ربط منازلهم بالتيار الكهربائي، وتحث الولاة والعمال على التقيد بالقوانين الجاري بها العمل حاليا ريثما يتم الانتهاء من إعداد كناش التحملات.

ووجه لفتيت الولاة والعمال إلى ضرورة تطبيق مضمون هذا القرار، وتبليغه إلى رؤساء الجماعات ومديري وكالات الماء والكهرباء للتقيد به.

وكان قرار يحمل رقم 1801.19 صدر عن وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، ونشر قبل أسبوع في الجريدة الرسمية، قد نص على أنه “يمكن للبنايات المخصصة للسكن، التي يتعذر على مالكها الإدلاء برخصة السكن أو شهادة المطابقة في حينه، اعتماد شهادة السكنى المسلمة من السلطات المختصة قصد الربط بالشبكة الكهربائية”.

وأضاف قرار وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المتمم لمقتضيات الفصل الرابع من قرار وزير الأشغال العمومية والمواصلات رقم 350.67 المنظم للمنشآت الكهربائية وربط خطوطها بالشبكة الكهربائية، (أضاف): “ويعتبر الربط بالشبكة الكهربائية، بالنسبة للبنايات المخصصة للسكن والتي هي موضوع رخصة بناء أو متواجدة بحي مهيكل، في هذه الحالة مؤقتا ولا يصبح نهائيا إلا بعد الإدلاء، لدى المصلحة المحلية لتوزيع الكهرباء، برخصة السكن أو شهادة المطابقة

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0