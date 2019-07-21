دراسة: هذا التطبيق هو الأكثر استخداما في المغرب

هبة بريس ـ متابعة

كشفت دراسة حديثة “للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات” أن 20.1 مليون شخص يستخدمون الشبكات الاجتماعية، كما أفادت بأن تطبيق واتساب يأتي على رأس هذه الشبكات بنسبة 96.5 في المائة.

وجاء موقع يوتيوب في المرتبة الثانية بنسبة 90.6 في المئة، وفيسبوك ثالثا بـ88.4 في المئة، وإنستغرام رابعا بـ44.7 في المئة، وسناب شات خامسا بـ39.7 في المئة، وتويتر سادسا بنسبة 21 في المئة.

وذكرت الدراسة بأن حوالي 8 مستعملين من 10 يستخدمون الشبكات الاجتماعية يوميا، خصوصا ضمن فئة الشباب من 12 إلى 24 سنة، كما يقضي حوالي نصف المستعملين أكثر من ساعة يوميا على السوشل ميديا.

واعتمد البحث الميداني لهذه الدراسة منهجية العينات الاحتمالية التي تم تحديدها بالتشاور مع “المندوبية السامية التخطيط” “بهدف الرفع من موثوقية النتائج، حيث شملت العينة ما يقرب من 5400 أسرة وفرد”، بحسب بلاغ لـ”الوكالة لوطنية لتقنين المواصلات

وبخصوص استعمال الإنترنت في المغرب، كشفت الدراسة أن 3 مستعملين من 4 يستعملون الإنترنت بصفة يومية، وأن 6 مستعملين من 10 يقضون أكثر من ساعة على الإنترنت.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن “كل الأسر تتوفر على هاتف نقال (99.8%) إن في الوسط الحضري أو القروي، و92.4 من الأفراد البالغين أكثر من خمس سنوات يتوفرون على هاتف ذكي”.

في نفس الإطار فإن 75.7 من الأفراد المتوفرين على هاتف نقال يتوفرون على هاتف ذكي. أي ما يعادل 22.5 مليون فرد. ويسجل هذا الرقم ارتفاعا يقدر بـ1.2 مليون خلال سنة. كما يسجل هذا المؤشر نموا يقدر بـ 26 % سنويا خلال السبع السنوات الأخيرة.

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