مهرجان افران الدولي.. جمهور غفير ينبهر بأداء الفنان حمزة نمرة و فن أحيدوس ‎

محياوي – هبة بريس

تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده ، انطلقت اليوم السبت 20 يوليوز الجاري، فعاليات مهرجان افران الدولي الذي يُعتبر أكبر حدث فني تنظمه مدينة افران سنويا على إيقاعات الفنون الأمازيغية الأطلسية بمشاركة فرقة السمفونية لأحيدوس قدمت خلال هذا الحفل لوحات راقصة في فن أحيدوس شاركت في أدائها عدة فرق غنائية متخصصة في هذا اللون من الفن الشعبي نالت إعجاب الحاضرين، بالإضافة الى فن أحيدوس الذي يعتبر دعامات الفنون الأمازيغية، قدم الفنان المصري حمزة نمرة ، فور اعتلائه المنصة، عرضا استثنائيا أوفى بكل الوعود وألهب حماس الجمهور الغفير، حيث أدى باقة من أشهر أغانيه للمرحوم محمد رويشة الأغنية الشهيرة (إيناس إيناس) ولقيت الأغنية استحسانا كبيرا من طرف الجمهور الذي حج بقوة بفضل التنظيم الذي سهر عليه عامل الاقليم ، وتجذب أنشطة وفعاليات المهرجان في كل عام مئات الآلاف من الحضور من داخل المغرب وخارجه.

حفل الافتتاح ترأسه السيد عبد الحميد المزيد عامل إقليم إفران، والسيد حمو أوحلي كاتب الدولة في التنمية القروية ووزير الثقافة وبحضور عدد من الشخصيات بالإقليم ،

وتندرج هذه الأمسية، في إطار الحفلات العديدة المبرمجة في إطار الدورة الـسابعة لمهرجان افران الدولي على منصة ساحة التاج و بلادي،

ويعتبر مهرجان افران الدولي الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، ثاني مهرجان بعد موازين الذي يستقطب عدد كبير من الجمهور و الزوار على الصعيد الوطني، وأصبح موعدا لا محيد عنه لعشاق الموسيقى والإيقاعات في المغرب وفي كل أنحاء العالم ويعد أحد المواعيد الأكثر ترقبا من الجمهور سنويا.

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