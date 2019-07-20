بنشماس :” الاحزاب السياسية لم تواكب العهد الجديد وعجزت عن تقديم اجوبة ملموسة”

اسماعيل بويعقوبي _ هبة بريس

قال حكيم بنشماس الامين العام لحزب الاصالة والمعاصرة، ان العهد الجديد متقدم ويتجاوز بكثير قدرة الاحزاب والفاعلين السياسين على مجارات ومواكبة الاصلاح بنفس الوتيرة والعزم والمسؤولية.

واضاف بنشماس اثناء كلمته امام مناضلات ومناضلي حزبه بالندوة السياسية لتقديم ومناقشة وثيقة: ” طريق الانبعاث-نحو المؤتمر الوطني الرابع لحزب الأصالة والمعاصرة”.اليوم السبت 20 يوليوز 2019، بقاعة الاستقبال والندوات التابعة لوزارة التجهيز والنقل بحي الرياض، الرباط ،ان هاته المقاربة جعلته يستحضر ماقاله المفكر والمورخ المغربي عبد الله العروي بخصوص تاريخ المغرب الذي شهد مشاريع اصلاحية لعدد من الملوك والتي تم اجهاضها وفرملتها او لم يتم مواكبتها من قبل الفاعلين السياسين وفق تعبير بنشماس.

واردف بنسماس انه وجب الوقوف على مجموع العوائق التي تبخس عمل الاحزاب السياسية وفي مقدمتها حزب الاصالة والمعاصرة من خلال الوعي بالمسؤوليات اتجاه المجتمع والعهد الجديد مؤكدا فشلها في تقديم اجوبة عنها.

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