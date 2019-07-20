حامي الدين :”التعاطي مع احتجاجات الريف أعاد منطق الصراع بين الدولة والمجتمع!”

هبة بريس _ الرباط

قال عبد العالي حامي الدين رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان ، ان احتجاجات الريف كانت سلمية وان التعاطي معها اتسم بنوع من النرفزة حسب تعبيره خلال ندوة المسار الحقوقي في المغربب بعد دستور 2011 التي نظمت بالرباط امس الجمعة.

واضاف حامي الدين ان تلك الاحتجاجات طبعتها بعض التجاوزات التي لم تصل الى حد تجاوزات احتجاجات السترات الصفراء بفرنسا، قائلا : ان “التعاطي مع احتجاجات الريف كان فيه نوع من النرفزة، وفيه نوع من إعادة منطق الصراع في علاقة المجتمع والدولة نحن في غنى عنه”.

وحول الاحكام الصادرة في حق معتقلي احداث الحسيمة اعتبر القيادي المثير للجدل بان انعكاساتها ستكون عميقة في المستقبل وستؤثر على نظرة الشباب المغربي الذي اصبح يرغب في الهجرة امام الضغوط التي تعيشها هاته الفئة من بطالة وضعف الموارد وفق تعبيره

يذكر ان عبد العالي حامي الدين متهم في قضية اغتيال الطالب اليساري محمد ايت الجيد الذي كان ينتمي لفصيل الطلبة القاعديين بمحيط جامعة ضهر المهراز بفاس سنة 1993.

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