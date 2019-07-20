هكذا استغلت البوليساريو فوز الجزائر لاحداث الفوضى بالعيون

اسماعيل بويعقوبي _ هبة بريس

بدا لافتًا أن تتَّجه جبهة “البُوليساريو” الانفصالية إلى اتخاذ أساليب تصعيدية للفت الأنظار إليها امام الشرخ الذي اصاب اسطوانتها البائدة حيث قامت بتحريض مواليها في “الداخل” لخلق “البلبلة”، وتوجيه الانظار الى المنطقة التي تنعم بالامن رالاستقرار.

و استغل مجموعة من الأشخاص الموالين للأطروحة الإنفصالية لجبهة “البوليساريو”، خروج المواطنين المغاربة امس الجمعة للاحتفال بفوز المنتخب الجزائري بكأس الأمم الإفريقية، ليحدثوا فوضى عارمة بمدينة العيون.

وتسلل هؤلاء الأشخاص وسط المواطنين، وشرعوا في إثارة الفوضى، لتتدخل عناصر الأمن، خاصة بعد أن هاجم الانفصاليون وكالة بنكية وقناة العيون، كما تعمد بعضهم دهس المارة بسياراتهم وسط المدينة الامر الذي اسفر عن وفاة فتاة في حادث امرت النيابة العامة بفتح تحقيق لتحديد ظروفه وملابساته.

وقام محسوبون على الجبهة الانفصالية برشق القوات العمومية والمواطنين بالحجارة، كما دفعوا ببعض القاصرين، الذين كانوا في حالة هيستيرية، إلى إضرام النار باستعمال العجلات المطاطية قرب شارع المختار، وسط المدنية. وتابع هؤلاء الانفصاليين استفزازاتهم للقوات العموميةحاملين أعلام الجزائر مصحوبة بعلم جبهة “البوليساريو” الانفصالية قبل ان تتمكن القوات الامنية من احكام سيطرتها على الوضع الذي يوكد مرة اخرى المحاولات اليائسة لقيادة مخيمات الرابوني للاصطياد في الماء العكر.

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