إعتقال ” ملتحي” هاجم مصلين ب”سيف” بمسجد بشتوكة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

اوقفت سلطات إقليم أشتوكة بعد زوال يوم أمس الجمعة ، شخص ” ملتحي ” كان قد هاجم عدد من المصلين بمسجد دوار تيرست بالجماعة الترابية سيدي بوسحاب قيادة امي مقورن.

وكانت المصالح الأمنية ، بعد إخطارها بوجود شخص ” مسلح ” داخل المسجد المذكور ، قظ استنفرت مصالحها ، وتم إعتقاله على الفور .

وكشفت مصادر الجريدة ، أن ” المسلح” بسيف ، قد تسبب في إصابة شخص حاول التصدي له، بجروح متفاوتة الخطورة ، بعد أن ” الملتحي ” في حالة هستيرية وهو يهاجم المصلين .

ورجحت مصادرنا، أن لا تكون للموقوف ميول للتطرف، ولم تستبعد أنه يعاني من مرض نفسي، في انتظار بلاغ من النيابة العامة المختصة، يؤكد او ينفي انتماء ” المهاحم” الى خلية إرهابية او أن المعني مجرد شخص غير سليم عقليا وهذا ما ذهبت له عدد من الاراء، بحكم أن الواقعة لم تكن هي الاولى من نوعها بل سبقها حوادث مماثلة بأقاليم تارودانت واكادير وانزكان في اوقات سابقة، كلها تعود لأشخاص مختلين عقليا.

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