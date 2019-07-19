هكذا احتفل نجوم الجزائر باللقب القاري

هبة بريس ـ رياضة

احتفل لاعبو منتخب الجزائر بلقب كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، التي أقيمت منافساتها على الأراضي المصرية، في الفترة ما بين 21 يونيو المنصرم و19 يوليو الجاري.

وبعد لحظات من إعلان الحكم الكاميروني نيانت أليوم، اصطف نجوم الجزائر في منتصف “استاد القاهرة الدولي” بأوامر من المدرب جمال بلماضي، ثم خروا ساجدين فوق “المستطيل الأخضر” شكراً لله.

وتفاعل رواد منصات التواصل والشبكات الاجتماعية على نطاق واسع مع احتفال “محاربي الصحراء”، واستحضروا في الوقت ذاته ما كان يفعله المنتخب المصري، الذي لُقب بـ”منتخب الساجدين”، خلال حقبته التي هيمن فيها على القارة السمراء بثلاثة ألقاب قارية متتالية بين عامي 2006 و2010.

وتُوّج رفاق القائد رياض محرز بكأس أمم أفريقيا عن جدارة واستحقاق كاملين، بفوزه الصعب على السنغال بهدف نظيف، في المباراة النهائية للبطولة القارية، التي عرفت مشاركة 24 منتخباً لأول مرة في تاريخ النهائيات الأفريقية.

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