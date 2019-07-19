المنتخب الجزائري يتوج بكأس أمم إفريقيا للمرة الثانية في تاريخه

هبة سبور ـ شفيق عنوري

توج المنتخب الجزائري بكأس الأمم الإفريقية 2019، بعد أن جدد فوزه، قبل قليل، على نظيره السنغالي بهدف نظيف، لحساب المباراة النهائية التي احتضنها الملعب الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

وسجل هدف المباراة الوحيد لصالح محاربي الصحراء، المهاجم بغداد بونجاح، في الدقيقة الـ2 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة، حقق المنتخب الجزائري كأس أمم إفريقيا للمرة الثانية في تاريخه، بعد الأولى سنة 1990، والتي توج بها عقب الفوز على نيجيريا في المباراة النهائية بهدف نظيف.

وكان منتخب الجزائر قد فاز على السنغال في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة للنسخة الحالية، التي احتضنها مصر ما بين الـ21 من يونيو والـ19 من يوليوز.

يشار إلى أن هدف بونجاح، دخل تاريخ نهائيات كأس أمم إفريقيا، بعدما بات أسرع هدف يسجل في المباراة النهائية.

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