المنتخب الجزائري يتوج بكأس أمم إفريقيا للمرة الثانية في تاريخه

هبة سبور ـ شفيق عنوري
توج المنتخب الجزائري بكأس الأمم الإفريقية 2019، بعد أن جدد فوزه، قبل قليل، على نظيره السنغالي بهدف نظيف، لحساب المباراة النهائية التي احتضنها الملعب الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.
وسجل هدف المباراة الوحيد لصالح محاربي الصحراء، المهاجم بغداد بونجاح، في الدقيقة الـ2 من عمر اللقاء.
وبهذه النتيجة، حقق المنتخب الجزائري كأس أمم إفريقيا للمرة الثانية في تاريخه، بعد الأولى سنة 1990، والتي توج بها عقب الفوز على نيجيريا في المباراة النهائية بهدف نظيف.
وكان منتخب الجزائر قد فاز على السنغال في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة للنسخة الحالية، التي احتضنها مصر ما بين الـ21 من يونيو والـ19 من يوليوز.
يشار إلى أن هدف بونجاح، دخل تاريخ نهائيات كأس أمم إفريقيا، بعدما بات أسرع هدف يسجل في المباراة النهائية.
ولد حميدو
في 23:25
اداؤهم ضعيف جدا و الحظ ساعدهم
وجدوا الكاس و لم يحصلوا عليه و رغم دلك مبروك اللقب
هدا الكلام ساقوله حتى و ان فاز المنتخب المغربي بالكاس
المحتفل بالتتويج
في 01:25
المهم الكأس بين ايدي الفريق الجزائري وهاذا هو المهم اما انت ابقى مع تحاليلك الجوفاء سوف لن يقرأها احد غيرك هههههه
ولد حميدو
في 03:59
انت كدلك قرات تعليقي و شكرا و الفاهم يفهم
فعلا المهم هو الكاس و لكن كاس افريقيا يهتم بها فقط الافارقة بينما كاس اروبا يتابعها العالم باسره
في 2004 وصل المغرب فقط للنهاية بتونس و قامت القيامة بالاحتفالات و من قال بان كرة القدم افيون الشعوب لم يكدب