فرنسا تحذر من القيام بأعمال شغب بسبب نهائي كأس الأمم الأفريقية

هبة بريس - وكالات

شدد وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير، اليوم الجمعة، على ضرورة “التحلي بالمسؤولية واحترام القيم الرياضية” وذلك قبل ساعات قليلة من انطلاق المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية التي ستجمع بين منتخبي الجزائر والسنغال في القاهرة.

وبحسب صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية، اعتبر كاستانير، أن “الرياضة قائمة على مبادئ الاحترام والقيم التي يجب أن تجمعنا بعيداً عن أي نوع من أعمال العنف”.

وقال كاستانير أمام عدد من الصحافيين خلال زيارة كان يقوم بها لبلدة مانفيلييه “هناك فريق سيربح وآخر سيخسر لكن الرياضة هي من ينتصر في كل الأحوال ولهذا السبب يجب التحلي بالمسؤولية والاحترام ونبذ العنف”.

وتخشى السلطات الفرنسية أن تندلع “أعمال شغب” على هامش الاحتفالات التي من المتوقع أن تجري في الشوارع الفرنسية هذا المساء بعد فوز أحد المنتخبين.

هذا وقد أوقفت الشرطة الفرنسية الأسبوع الماضي 282 شخصا غالبيتهم من مشجعي المنتخب الجزائري بعد فوز هذا الأخير على نظيره النيجيري وذلك بسبب “أعمال شغب” قاموا بها على هامش الاحتفالات بالفوز.

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