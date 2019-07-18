“معاملة مالية” تتطور الى جريمة قتل بالرباط

هبة بريس ـ الرباط mobile

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الخميس، من توقيف شخص يبلغ من العمر 55 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض المفضي إلى الموت.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى دخول الضحية في خلاف مع المشتبه فيه، مساء أمس الأربعاء، بأحد مقاهي منطقة اليوسفية بالرباط، وذلك بسبب معاملة مادية سابقة بينهما، تطور إلى تعريض المشتبه فيه غريمه لطعنة باستعمال مقص، تسببت في وفاته في الحين، فيما تم توقيف المشتبه فيه صباح اليوم بمدينة سلا الجديدة ضواحي الرباط

وقد تم، حسب البلاغ، الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الملابسات المحيطة بهذه

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