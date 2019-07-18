“شعر مستعار” يؤخر قطارا قرب العاصمة البريطانية

هبة بريس - وكالات

لم يستطع قطار في محطة مترو بريطانية أن يقلع في توقيته المعتاد، الأربعاء، بسبب وصلات من الشعر المستعار لدى إحدى الراكبات، لكن الأمور جرت بسلام فيما بعد.

وبحسب ما نقل موقع “سكاي نيوز”، فإن شعرا زائدا لإحدى الراكبات، علق في الباب الذي أغلق، بشكل سريع.

وبعدما علق الشعر في الباب، لم يستطع القطار أن يبدأ رحلته من محطة هارو آند ويلدستون، بين العاصمة لندن وبلدة بليتشي.

واضطر طاقم القطار، إلى إيضاح الأمر صوتيا للركاب، وأخبرهم بأن التأخير ناجم عن شعر إحدى المسافرات.

وأوضح مسؤول في شركة القطارات في لندن، أن التأخير دام لنحو دقيقتين فقط، مؤكدا أن سلامة الركاب تأتي قبل كل شيء.

وأوضح أن الأبواب جرى فتحها بهدف تخليص الشعر، وعقب ذلك تم تقديم نصائح للمسافرة بشأن التعامل مع الأمر لتفادي أي حادث مماثل مستقبلا.

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