مجهول يرشق حافلة للنقل الحضري بفاس ويصيب سائقها‎

ع.محياوي- هبة بريس

علم من مصدر جيد الاطلاع أن سائق حافلة للنقل الحضري بفاس ذات الرقم التسلسلي 3646 العاملة بخط 25 الذي يؤمن التنقل بين حي النسيم وبنسودة ومنطقة باب الفتوح إلى اعتداء جسدي بواسطة رشقه بالحجارة .

وأضاف المصدر أن الاعتداء وقع عندما وصلت الحافلة إلى حي بنسودة حوالي الساعة 11h00من صباح اليوم الأربعاء 18 يوليوز 2019 ، ليتفاجأ بحجارة تمزق الواقية الزجاجية الجانبية و تصيبه على مستوى يده اليسرى بعد أن قام مجهول برشقه مخلفا له نزيفا دمويا وحالة من الرعب والاستياء والاستنكار وسط ركاب الحافلة.

حادث الاعتداء خلف موجة من السخط والاستياء وسط ركاب الحافلة الذين لولا الالطاف الالهية لوقعت كارثة إنسانية بسبب تهور الشخص الذي قام برشق الحافلة وإصابة سائقها وعلى متنها العشرات من الركاب.

مصادر ذات صلة اوردت أن المسؤول المدني لشركة سيتي باص فاس المفوض لها تدبير النقل الحضري قام بالمتعين لدى المصالح الأمنية المختصة.

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