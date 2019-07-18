بقنينات الغاز والأسلحة البيضاء.. ملثمون يهاجمون منزلا

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هبة بريس
فيديو جديد صادم، ذلك الذي تداوله عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، منذ الساعات الاولى من صباح يومه الخميس، والذي يوثق لتهجم شخصين على منزل.
وحسب الفيديو الذي انتشر بشكل كبير بالعالم الازرق، فقد تهجم المعنيين بالأمر “ملثمين” على منزل أسرة، بالاسلحة البيضاء، مطالبين صاحب المنزل بفتح الباب
ووفق ذات الفيديو، فقد هدد الملثمين أصحاب المنزل بتفجير قنينتين من الغاز من النوع الكبير، في حال عدم الامثتال لأوامرهما .
الفيديو الذي تصل مدته لدقيقتين، يجهل الى حدود زمانه ومكان، وكذا دواعي تهجم أبطاله على أصحاب المنزل المذكور، الذين ربطوا الاتصال غير مرة بالأمن لانقاذهما لكن دون جدوى.
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المجموع 4 آراء
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زوزو يصطاد السمك
في 11:48
ولماذا لم یستجب رجال الامن بینما ظل الهاتف یرن هنا نطلب من السید المحترم الحموشي ان یتدخل شخصیا للوقوف علی هذه الاختلالات التي لا تلیق وحجم المسؤولیة (ما مصیر هذه العائلة المکونة من اب وام واطفال لا حول ولا قوة الا بالله حسبنا الله ونعم الوکیل)
معاق
في 12:36
هذه الجريمة يجب ان يكتشف مجرموها ونتمنى ان يتدخل السيد الحموشي شخصيا لان الامر يتعلق بتهديد اسرة في عقر دارها بها اطفال سيعانون طوال حياتهم من عقدة الخوف الذي لحق بهم …ويجب انزال اقصى العقوبات بهؤلاء المجرمين وامثالهم مع الاعمال الشاقة
محمد بن عبد السلام
في 14:21
أحسنت السيد زوزو …لا بد من التحقيق العاجل في صحة النداء إلى الأمن..أمر سهل بالنسبة للأمن..