أطباء العيون: ننوه بالمنهجية التي اعتمدتها الحكومة بخصوص مشروع قانون 45/13

لبنى ابروك - هبة بريس

في إطار اهتماماتها بالمنظومة التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالشأن الصحي ومزاولة مهنة الطب ببلادنا، تتبعت النقابة الوطنية لأطباء العيون بالقطاع الخاص مسار المناقشة البرلمانية لمشروع القانون رقم 45/13 المتعلق بالترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، وساهمت في النقاش العمومي حول بعض مقتضياته لاسيما تلك المتعلقة بمهام النظاراتيين و ذلك بكل حكمة ومسؤولية بهدف إغنائها وتطويرها.

وبما أن المشروع المذكور، يفيد بلاغ لنقابة أطباء العيون، أصبح جاهزا لعرضه على الجلسة العامة بمجلس النواب في قراءة ثانية بعد مصادقة لجنة الشؤون الاجتماعية عليه خلال اجتماعها يوم 16/07/2019، فإن النقابة تثمن جهود جميع الفعاليات التي ساهمت في إغناء النقاش العمومي حول مشروع القانون المذكور لاسيما المادة 6 منه، والاعتزاز بمستوى الوعي الصحي لدى المواطنين وتزايد اهتماماتهم بالصحة البصرية مما يفرض مضاعفة الجهود لتطوير جودة الخدمات الطبية في المجال البصري وتقريب هذه الخدمات بكل الوسائل المتاحة الى كافة فئات المجتمع لاسيما في المناطق النائية والبعيدة.

وعبر أطباء العيون بالقطاع الخاص، وفق ذات البلاغ الذي توصلت هبة بريس بنسخة عنه، عن استعدادهم لمضاعفة الجهود للمساهمة الايجابية والفعالة في كل المبادرات الرامية الى تيسير ولوج الفئات الفقيرة والهشة بمختلف المناطق لخدمات حماية البصر.

ونوهت النقابة بالمنهجية التي اعتمدتها الحكومة لاسيما وزارة الصحة بخصوص مشروع القانون السالف الذكر طوال مراحل مناقشته بالبرلمان، معبرة عن اعتزازها بروح المسؤولية التي تحلى بها البرلمان بغرفتيه من أجل إغناء هذا المشروع في منأى عن أي تأثير التزاما بممارسة وظيفته الدستورية في مجال التشريع بكل حياد وموضوعية.

كما ثمنت الجهود المبذولة لكل من الهيأة الوطنية للأطباء وجميع الهيئات والجمعيات والنقابات الممثلة للأطباء بمختلف تخصصاتهم وقطاعات اشتغالهم في إطار تعزيز روح التضامن والمساندة، معلنة استعدادها الدائم لتقوية جسور التعاون المثمر للارتقاء بممارسة مهنة الطب والدفاع عنها بما يكفل الشروط الضرورية والملائمة لأداء المهام الطبية النبيلة استجابة لمتطلبات الأمن الصحي وحماية صحة المواطنين ببلادنا.

وعبرت عن رفضها التام لما يروجه البعض حول ترجيح موقف طرف على آخر فيما يتعلق بالمصادقة على المادة السادسة السالفة الذكر، منددة بمنطق الانتصار والانهزام في تقدير نص قانوني يسمو على كل الاعتبارات المصلحية أو الفئوية الضيقة.

وعلى خلاف ذلك، يستسرل ذات البلاغ، فإن أطباء العيون يؤكدون على أن هذه المصادقة تؤسس لتجديد علاقتهم بالنظاراتيين وبكل المهنيين المتدخلين في حماية البصر باعتبارهم جميعا شركاء أساسيين في حماية الصحة البصرية للمواطنات والمواطنين، وأنهم يعلنون استعدادهم التام من أجل تجاوز المرحلة السابقة بسلبياتها وإيجابياتها والتوجه الى المستقبل بإرادة قوية من أجل بناء هذه العلاقة على أساس التكامل والتعاون والاحترام المتبادل.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0