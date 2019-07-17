خطأ فادح يكلف تونس “برونزية” كأس أفريقيا 2019

هبة بريس ـ رياضة

حصدت نيجيريا، الميدالية البرونزية في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدمية، للمرة السابعة في تاريخها؛ بفوزها على تونس بهدف نظيف في المباراة الترتيبية لتحديد صاحبي المركزين الثالث والرابع، التي احتضنها استاد “السلام” بالعاصمة المصرية القاهرة.

ويسدل الستار على النسخة الأفريقية الحالية بالموقعة الختامية بين الجزائر والسنغال، الجمعة المقبل، في إعادة لمواجهة المنتخبين في الدور الأول، ضمن لقاءات المجموعة الثالثة.

واستفاد لاعبو نيجيريا من حالة الارتباك التى سيطرت على المنتخب التونسي بالشوط الأول بهز الشباك مبكراً في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة عن طريق أوديون إيغالو، الذي استغل خطأً مشتركاً بين الحارس والدفاع، ليرفع رصيده إلى 5 أهداف في صدارة قائمة الهدّافين.

ولم يستطع التوانسة طيلة مجريات الشوط الثاني تعديل الكفة، كما أن المنافس فشل في زيادة غلته التهديفية رغم بعض الفرص السانحة للتسجيل.

وخاض المنتخبان المباراة بعد خسارتهما في “المربع الذهبي”؛ إذ سقطت تونس أمام السنغال (0-1) بعد التمديد إلى الأشواط الإضافية إثر نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، فيما انحنت نيجيريا

أمام الجزائر (1-2).

ما رأيك؟ المجموع 6 آراء 0 6