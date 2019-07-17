مسؤول جمركي يهين ممتهني التهريب المعيشي بمعبر باب سبتة المحتلة ( فيديو )

هبة بريس_ الرباط

أظهر فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مسؤولا جمركيا بمعبر باب سبتة السليبة وهو يعتدي بالضرب على بعض ممتهني التهريب المعيشي بالمعبر الحدودي.

ووثق الفيديو لحظة قيام المسؤول الجمركي بضرب امراتين من ممتهني التهريب المعيشي ليهوي بعدها على رأس شاب بواسطة جهاز اللاسلكي فيما كان جمركيان اخرين يحاولان منع ممتهني التهريب المعيشي من العبور.

واعتبر عدد من النشطاء ان الواقعة تدخل ضمن خانة الشطط في استعمال السلطة وخرق للقوانين بالمعبر الحدودي الذي يعتبر نقطة سوداء نظرا لحالة البؤس المرتبطة بالمعبر، والتي تستفحل يوما بعد يوم، مخلفة بين الفينة والأخرى بعض المآسي ، فيما آخرون ينتظرون مصيرا مجهولا، بينما تقف الحكومة المغربية عاجزة عن إيجاد أيّ حلول واقعيّة تحمي أرواح هؤلاء البسطاء، أو على الأقل توفر لهم بدائل تكفيهم قوت يومهم، وتعيد إليهم آدميتهم السّليبة بمعبر الثغر السليب .

رئيس زمرة الجمارك (ط) بباب سبتة يعتدي بالضرب على مواطنين Publiée par Lotfi El Jafoufi sur Mercredi 17 juillet 2019

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