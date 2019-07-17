طلبة الطب يعبرون عن رغبتهم في الحوار الجاد مع كل المكونات الحكومية

هبة بريس ـ الرباط

أعلن طلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، عن تنظيمهم جموعا عامة يوم الاثنين 22 يوليوز الجاري، من أجل تسطير مستقبل المرحلة القادمة من مسلسلهم الاحتجاجي، الذي قارب الخمسة الأشهر.

وكشفت التنسيقية الوطنية لطلبة الطب المغرب، في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية، عن تحضيرها لعقد لقاءات تواصلية مع مختلف القوى الحية من هيئات مهنية وحزبية ومجتمع مدني، لتسليط الضوء بشكل أكبر على ملفها.

وعبرت التنسيقية الوطنية لطلبة الطب بالمغرب، عن رغبتها في الحوار الجاد مع كل المكونات الحكومية، من أجل الخروج بحل يضمن حقوق ومكتسبات الجامعة العمومية، ويرقى بمستقبل الدراسات الطبية بالمغرب.

وشدد طلبة الطب على تشبتهم بكافة نقاط ملفهم المطلبي، مؤكدين على ضرورة الاستجابة لها آنيا، باعتبارها “مدخلا سليما للإصلاح الشمولي لمنظومة التكوين الطبي”.

ودعا طلبة الطب، وزارتي الصحة والتعليم العالي، إلى توفير الظروف المناسبة لحوار جاد، بوقف التضييقات على طلبة الطب داخل كليات الطب الصيدلة وطب الأسنان، “لتعود لدورها الأساسي كفضاء جامعي للتعبير الحر”.

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