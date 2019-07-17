منظمة للتعريب : ” البيجيدي” و “الاستقلال” انخرطا في “مؤامرة”

هبة بريس ـ الرباط

عبرت المنظمة العربية للتعريب والتواصل، عن غضبها عقب مصادقة لجنة التعليم والثقافة والاتصال، بمجلس النواب، بالأغلبية، على مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي،متهمة كل من حزبي العدالة والتنمية والاستقلال بالانسحاب وعدم ابداء موقفهما، واصفة الأمر أنه “تخاذلا رخيصا” تجاه قضية التعريب.

واعتبرت المنظمة في بلاغ لها أن حزبي العدالة والتنمية والاستقلال، انخرطا في “مؤامرة” على المبادئ التي قام عليها حزب علال الفاسي، والتي من أسسها قضية التعريب، والتي اعتبرت المنظمة أنها “تحرر تام من جميع أشكال التبعية والاختراق للسيادة الوطنية، والسبيل الوحيد لنهضة شاملة“.

وطالبت المنظمة العربية للتعريب والتواصل، حزب الاستقلال بنزع صورة علال الفاسي من مقرات الحزب وإعلان نهاية الارتباط بفكره، وحزب العدالة والتنمية بإعلان إنهاء كل علاقة له بقضية اللغة العربية والهوية الوطنية، والتوقف النهائي عن الحديث عن المرجعية الإسلامية.

ودعت المنظمة، المغاربة إلى تحميل وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، المسؤولية الجنائية ل”فشل التعليم وتدني قدرات الطلبة في الأسلاك التعليمية المعنية بمشروع الفرنسة، في حال حدث ذلك، والمطالبة بمحاكمته على ذلك”.

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