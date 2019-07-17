سطات عروس الشاوية…مظاهر البداوة تعيد عقارب الزمن إلى الوراء

محمد منفلوطي_هبة بريس

مدينتي الغالية، عروس الشاوية، اغتصبت شوارعك وأزقتك ودروبك لسنين كثيرة دون أن تراعى حرماتك، غيروا ملامحك وطمسوا معالمك، وصرت كصرخ بلا تاريخ ولامعنى، نهبوا ملكك العمومي واستباحوا حدائقك وقزموا من بساتينك وأزهارك، وعبثوا بشوارع واحتلوا أزقتك، فتغيرت الملامح وضاعت معها ذكريات الطفولة البريئة.

الكل يتساءل عن تاريخ المدينة: أين “المارشي القديم قبالة قيسارية الشاوية؟ أين مقهى كوميرس وبيسيس وسينما كاميرا؟ أين شارع محمد الخامس التاريخي الذي تم بثر جزء منه ليوضع رهن إشارة هواة لعب أوراق الكارطة؟ أين فنانونك من أصحاب الحلقة والحليقية الكبار مثل الربيب، وحمامو، وعبد الرحمن، ولغرام وووو، أين وأين تم أين؟؟

مدينتي الغالية تحولت بقدرة قادر إلى ضيعة خاصة في ملك أناس سال لعابهم على نهب ملك الدولة واستغلاله بدون استحياء، فتحسنت أوضاعهم المادية والمعنوية على حساب المواطنين البسطاء و الشرفاء وعلى مصلحة الوطن، حتى أضحى الأمر كابوسا يهدد سلامة ومصالح المواطنين، الذين وجدوا أنفسهم مضطرين في كثير من الأحيان إلى الاستعانة بالأرصفة والطرقات من أجل الوصول إلى غاياتهم لتفادي الاصطدام بهذه الأسوار المتحركة.

من العابثين بجمالك وهدوئك، استغلوا تداعيات مابات يعرف بالربيع العربي، الذي اندلعت ثوراته في وقت سابق، ليتحولوا إلى مطالبين بالحقوق دون الواجبات، واتخذوا ذلك مطية وذريعة لكل شيء بلا منطق، ساهموا في زرع مظاهر البداوة والعصور الوسطى، فعادت وسائل النقل بالعربات المجرورة بالدواب على متنها مراهقون يزرعون الرعب ويهددون الممتلكات والارواح، ناهيك عن انتشار الازبال والنفايات والبهائم والكلاب الضالة، فتناسلت مشاهد الباعة بالطرقات وبساحات دور العبادة وتحولت هذه الأخيرة إلى مراكز تجارية عشوائية.

مدينتي، وقرة عيني، متى يبزغ فجر الخلاص واليوم الموعود، لتعود معه ذكريات جمالك وأنت تتزيين كعروس في ليلة زفافها؟ متى تنخرط سواعد الجميع لنزع ما كسبته أيدي الناس، والعمل على تحريرك من مظاهر البداوة وفوضى الطرقات؟

متى تنطلق صفارات الإنذار على ايقاع زمجرات محركات الجرافات وشاحنات النقل وسواعد عمال النظافة وأعوان البلدية لاسترجاع فضائك العمومي المحتل؟

مدينتي عروس الشاوية ستبقين شامخة مرفوعة الرأس، مادامت أشجار نخيلك الباسقة عالية منتصبة بشارعك الرئيسي راسمة بذلك لوحة خلابة تستهوي فضول زائرك المتعطش لنسيمك العليل وكرم ساكنتك المضيافة وتربتك الخصبة المعطاء.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0