لزرق : ”أبو زيد عرى الواقع المسكوت عليه داخل حزب العدالة و التنمية “ ‎

قال رشيد لزرق خبير القانون الدستوري والشؤون البرلمانية، بأن إمتناع الحزب الذي يقود الحكومة عن التصويت على مشروع قانون-إطار رقم 51.17 يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي جاءت به الحكومة، يرسخ عادات سيئة لا علاقة لها بالأعرف السياسية وبمعنى المسؤولية.

وأضاف رشيد لزرق، أنه وبعد أن تصوت على القانون برمته فلا مدلول للامتناع على المادة، ويمكن القول أن المقرئ أبو زيد عرى الواقع المسكوت عليه داخل العدالة و التنمية وفضح إخوانه في الحزب. واصفا اللحظة بالسريالية السياسية.

هذا وصوتت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، يوم أمس الثلاثاء، على القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي “51.17”.

وأفاد مصدر مطلع، أن القانون حصل على موافقة 25 برلمانيا ولقي معارضة برلمانيين عن حزب العدالة والتنمية، فيما امتنع الفريق الاستقلالي عن التصويت.

وفي هذا الصدد، نشرت وزارة التربية الوطنية تهنئة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” : “هنيئا لنا جميعا بهذا الإنجاز الذي سيمكن بلادنا لأول مرة في تاريخها من التوفر على هذا الإطار المرجعي الملزم للجميع والضامن لاستدامة الاصلاح وتحقيق طموحنا جميعا في الارتقاء بالمدرسة المغربية.. شكرا لجميع السيدات والسادة النواب أعضاء اللجنة ولكل من ساهم في إعداد وتجويد هذا المشروع وتعبئة جميع فعاليات المجتمع حوله”.

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