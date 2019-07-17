هبة بريس - وكالات

أوضح كريم بلق، وكيل أعمال المغربي أشرف بن شرقي، سر موافقة اللاعب على الانضمام لصفوف نادي الزمالك المصري، رغم تلقيه عروضًا أخرى.

وأعلن نادي الزمالك في وقت سابق عن تعاقده رسميًّا مع بن شرقي لاعب الهلال السعودي السابق لمدة 3 مواسم مقبلة.

وقال وكيل بن شرقي في تصريحات تلفزيونية، مساء الثلاثاء، إن بن شرقي سوف يصل القاهرة خلال 24 ساعة من أجل الانضمام للزمالك والاستعداد للموسم المقبل.

وأكد وكيل بن شرقي، أن اللاعب أبدى رغبته في الانتقال للزمالك من أجل المشاركة في مشروعه الرياضي، إذ فضل الانتقال للفريق الأبيض على أندية أخرى.