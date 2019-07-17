الداخلة تحتضن سباق دولي على الطريق الجمعة القادم

ع اللطيف بركة : هبة بريس

تحتضن مدينة الداخلة سباقها الدولي على طول مسافة خمس كيلومترات يوم الجمعة 19 يوليوز الجاري بمشاركة نوعية ووازنة لعدائين مغاربة وأجانب يصل عددهم إلى 300 من الإناث والذكور.

ويرعى سباق الداخلة الدولي، في طبعته الأولى، الهيئة الملكية المغربية للتنمية والتواصل الإفريقي والعالمي بتعاون مع RBM SPORTS، بدعم من السلطات الترابية بالمدينة.

وبحسب المنظمين، فإن التظاهرة الرياضية الواعدة والمميزة، التي ستعطى انطلاقتها أمام مطار الداخلة على الساعة العاشرة (10h00 )صباحا ، سيشارك فيها عدد من العدائين العالميين المنتسبين لدول كينيا وإثيوبيا وإفريقيا الجنوبية، فضلا عن نظرائهم من أندية الصحراء المغربية وباقي ربوع بلاد المغرب.

هذا، وقد خصصت جوائز قيمة للعداءات المتوجات والعدائين المتوجين بألقاب الدورة الأولى لسباق الداخلة الدولي، والتي تصل مجموع قيمتها المالية إلى نحو 44 ألف درهم.

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