بعد انتشار الفيديو .. الأمن يكشف التفاصيل الكاملة لواقعة اغتصاب فتاة بالعنف

هبة بريس
تفاعلت المديرية العامة للأمن الوطني، بسرعة وجدية، مع مقطع فيديو تم تداوله، عبر تطبيقات التراسل الفوري، يوثق واقعة تعرض سيدة الاعتداء جسدي عنيف وهتك عرض باستعمال العنف، وباشرت بشأنه بحث أظهر أن الأمر يتعلق بقضية سبق وأن عالجتها مصالح ولاية أمن الرياط بتاريخ 8 يونيو من السنة الجارية .
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني بأن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط سبق وأن فتحت بحثا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك على خلفية العثور على الضحية التي تظهر في مقطع الفيديو وهي ملقاة بأحد أزقة المدينة العتيقة بالرباط في حالة خطيرة، قبل أن توافيها المنية بتاريخ 11 يونيو جراء مضاعفات الإصابات التي تعرضت لها.
وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية كانت قد أسفرت على الفور عن تحديد هوية المشتبه به في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وهو نفس الشخص الذي يظهر في مقطع الفيديو وهو يعتدي على الضحية، حيث تم توقيفه وتقديمه أمام العدالة من أجل جريمة القتل العمد.
وأشار البلاغ إلى أنه، وفي المقابل، وعلى ضوء مقطع الفيديو الذي تم تداوله بخصوص القضية، باشرت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بحثا لتحديد هوية المتورطين المفترضين في هذه الجريمة، وعلى الخصوص المشاركين في الاعتداء على الضحية وتصوير مقطع الفيديو المتداول.
MOHA
في 13:00
يجب إعدامهم في منصة عمومية أمام مرأى العالم. إذا لم يكن ذلك يجب على أهل الضحية أن يأخذو الثأر بأنفسهم.النفس بالنفس.
ميمون صابة
في 14:21
لا حول ولا قوة إلا بالله
غير معروف
في 14:25
حسبنا الله ونعم الوكيل الله يحفظ لينا الامن والملك
فاطمة
في 14:31
كم حكم على هدا المجرم ، هدا هو السؤال ألدي يسأله العديد من الناس ، لابد من المؤبد و منع الزيارات و التلفزة و الأكل بالاستمرار ، وجبة واحدة في اليوم مع الأشغال الشاقة حتى يستوعب العقاب
غير معروف
في 17:35
اعدام مثل هذا النوع من البشر الذي لا رحمةولاشفقة في قلب
شهيب
في 17:58
باسم الله الرحمن الرحيم
و الله لن أسمع قط مثل الذي تقوم به إدارة خادم الوطن السي عبد اللطيف الحموشي و التي تتفاعل بشكل فوري و ناجع مع الفيديوهات التي تفهمها. وفقكم الله و سدد خطاكم. ادا حضيت خمس قطاعات أساسية بمتل هده النجاعة اكيد ستتغير الأمور إلى ما هو خير.