اللطيف بركة : هبة بريس وضعت سيدة أربعينية، حدا لحياتها مساء اليوم الثلاثاء 16 يوليوز الجاري، بعدما طعنت نفسها بواسطة سكين داخل منزلها بمدينة أولاد تايمة إقليم تارودانت . وكشفت مصادر مطلعة للجريدة، أن خلاف عائلي بين الهالكة وزوجها دام لعدة أشهر، تسبب في إحتقان في علاقتهما انتهى بعملية إنتحار بطريقة مأساوية بعدما توجهت لمطبخ منزلها مساء اليوم لتطعن نفسها أمام أعين أطفالها الأربعة . وأضافت مصادرنا، أن الواقعة قد أثارت دهشة جيرانها، بعد إكتشافهم أن جارتهم طعنت نفسها، وسقطت مضرجة في دماءها أمام أعين زوجها وأبناءها ، ولم تنفع محاولة انقاذها من الموت . الزوجة الهالكة، قد اعترفت في آخر محاولة انقاذها بعد حلول سيارة الاسعاف وعناصر الامن، أنها هي من طعنت نفسها في محاولة لإنتحارها وأن اسرتها لا علاقة لها بالقضية، قبل أن تلفظ أنفاسها في الطريق للمستشفى.

وضعت سيدة أربعينية، حدا لحياتها مساء اليوم الثلاثاء 16 يوليوز الجاري، بعدما طعنت نفسها بواسطة سكين داخل منزلها بمدينة أولاد تايمة إقليم تارودانت .

وكشفت مصادر مطلعة للجريدة، أن خلاف عائلي بين الهالكة وزوجها دام لعدة أشهر، تسبب في إحتقان في علاقتهما انتهى بعملية إنتحار بطريقة مأساوية بعدما توجهت لمطبخ منزلها مساء اليوم لتطعن نفسها أمام أعين أطفالها الأربعة .

وأضافت مصادرنا، أن الواقعة قد أثارت دهشة جيرانها، بعد إكتشافهم أن جارتهم طعنت نفسها، وسقطت مضرجة في دماءها أمام أعين زوجها وأبناءها ، ولم تنفع محاولة انقاذها من الموت .

الزوجة الهالكة، قد اعترفت في آخر محاولة انقاذها بعد حلول سيارة الاسعاف وعناصر الامن، أنها هي من طعنت نفسها في محاولة لإنتحارها وأن اسرتها لا علاقة لها بالقضية، قبل أن تلفظ أنفاسها في الطريق للمستشفى.