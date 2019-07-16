وكيل الملك بابتدائية امنتانوت يودع ناشط فيسبوكي سجن الاوداية

ضاهر محمد؛ مراكش

علمت هبة بريس من مصادر موثوقة، ان وكيل الملك بابتدائية امنتانوت قرر زوال اليوم ايداع ناشط فيسبوكي سجن الاوداية ضواحي مراكش، بسبب نشره تدوينات وفيديوهات أشار من خلالها الى ما أسماه فساد بعض أعضاء الجهاز القضائي بالمحكمة الابتدائية بايمنتانوت.

وجرى الاستماع الى الناشط المذكورة صبيحة يومه الثلاثاء 16 يوليوز الجاري، لأزيد من ست ساعات، إثر تعليمات صادرة عن النيابة العامة بايمنتانوت، تقضي بالاستماع الى الناشط المذكور على خلفية نشره تدوينات وفيديوهات تشير إلى ضلوع بعض ممثلي الجهاز القضائي بايمنتانوت فيما أسماه بقضايا فساد.

وسبق أن اطلقت النيابة العامة سراح الناشط الفيسبوكي في ملف سابق بتهمة إهانة رجال القضاء والتشهير بهم، قبل أن تحرك ضده شكاية قبل يومين انتهت أطوارها اليوم الثلاثاء بالاستماع إليه من طرف الشرطة القضائية بشيشاوة، وتقديمه أمام وكيل الملك الذي أمر بإيداعه سجن الاوداية نواحي مراكش.

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