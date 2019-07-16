تنسيق ثلاثي لتوقيف وملاحقة ذوي السوابق باكادير

احمد وزروتي: هبة بريس

لا زالت القوى الأمنية بأكادير تصول وتجول لاعتقال المبحوث عنهم، ومداهمة بيوتهم، بتنسيق طبعا مع النيابة العامة، وملاحقة ذوي السوابق في الاعتداءات بالسلاح الأبيض.

غير أن الأمر الآن فاق كل التوقعات بعد التنسيق مع جهاز الدرك الملكي، حيث تمت ملاحقة المعنيين في مناطق قروية وشبه قروية، التجأو إليها بعد علمهم بالحملة التمشيطية الواسعة التي يقوم بها أشبال الحموشي.

فقد علمت هبة بريس من مصادرها الخاصة أن منطقة أورير التي تبعد عن مدينة أكادير ب 12 كيلومتر، عرفت عمليات مداهمة أمس الاثنين من طرف العناصر الأمنية لاعتقال مبحوثين عنهم، أسفرت عن اعتقال خمسة جانحين، ينشطون في أحياء أكادير والنواحي.

وما كان لذلك أن يتم، لولا التنسيق الموازي بين سلطات الأمن والسلطات المحلية بأورير، حيث ساهمت هذه الأخيرة بشكل نوعي في تعقب الجانحين و معرفة أماكن تواجدهم لتسهل على رجال الحموشي إلقاء القبض عليهم.

وباستمرار هذا التنسيق الثلاثي: أمن،درك،سلطات محلية، لازالت الرؤوس تتساقط تباعا، خصوصا وأن الأحياء المعروفة ب ” التشرميل” مؤخرا أصبح يسودها الهدوء، جراء الخوف من الاعتقال الذي سكن قلوب ” المشرملين”، وكذا جراء الحدة و الزجر الذي يتعامل به الأمنيون مع المجرمين.

تجدر الإشارة إلى أن أحياء تراست، تكوين، تدارت، لمزار، عرفت مداهمات أيضا في الأيام الماضية، أسفرت بدورها عن اعتقال العشرات من المبحوث عنهم.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0