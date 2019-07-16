توقيف سائق طاكسي قام بممارسة العادة السرية داخل سيارته بالمضيق

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اسماعيل بويعقوبي _ هبة بريس
أوقفت السلطات الأمنية بمدينة المضيق، اليوم الثلاثاء، سائق سيارة أجرة من الحجم الكبير بعد انتشار فيديو يوثق قيامه بممارسة العادة السيارة وأمام أنظار احدىالزبونات.
وجاء توقيف المعنى بالأمر بعد تلقي المصالح الأمنية شكاية مرفوقة بفيديو مصور من طرف الزبونة، يوثق لحظة قيام سائق الطاكسي بممارسة العادة السرية اثناء قيادته للسيارة.
وانتشر الفيديو على نطاق واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث خلف الأمر صدمة كبيرة لديهم سيما ان السلوك يندرج ضمن خانة ممارسة فعل فاضح في مكان عام.
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المجموع 1 آراء
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عمر مكناس
في 20:42
مثل هؤلاء يسهل إعتقالهم
ولكن لصوص المال العام و مبذري الميزانيات في جميع القطاعات
الى الجامعة الملكية لكرة القدم الفت الملايير ولم نسمع بصوت واحد يطالب بمحاسبة لقجع و فرقته.
و بسرعة البرق يتم القبض على واحد يداعب قضيبه الذكري
ماهذا هل الامن لم يعد لديه ما يعتقل سوى هذا النوع
انه لامر مضحك