توقيف سائق طاكسي قام بممارسة العادة السرية داخل سيارته بالمضيق

اسماعيل بويعقوبي _ هبة بريس

أوقفت السلطات الأمنية بمدينة المضيق، اليوم الثلاثاء، سائق سيارة أجرة من الحجم الكبير بعد انتشار فيديو يوثق قيامه بممارسة العادة السيارة وأمام أنظار احدىالزبونات.

وجاء توقيف المعنى بالأمر بعد تلقي المصالح الأمنية شكاية مرفوقة بفيديو مصور من طرف الزبونة، يوثق لحظة قيام سائق الطاكسي بممارسة العادة السرية اثناء قيادته للسيارة.

وانتشر الفيديو على نطاق واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث خلف الأمر صدمة كبيرة لديهم سيما ان السلوك يندرج ضمن خانة ممارسة فعل فاضح في مكان عام.

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