بركة : الاحتقان الاجتماعي أقوى مؤشر على فشل السياسات العمومية

هبة بريس ـ الرباط

هاجم نزار بركة الأمين العام لحزب “الاستقلال الحكومة موضحا ان ” السياسات العمومية التي تنهجها الحكومة عقيمة ولم تكن لها أي آثار إيجابية على المواطنين.

و اشار بركة أن الاحتقان الاجتماعي و الاحتجاجات المتفرقة هي أقوى مؤشر على فشل السياسات العمومية.

وأوضح أن المغرب تقدم في مؤشر ممارسة الأعمال قبل ان يوضح ان هذا التقدم لم يكن له أي وقع إيجابي على الاقتصاد الوطني، فالاستثمارات الخارجية تراجعت بنسبة 2.8 في المائة مع نهاية شهر ماي، والاستثمار الداخلي يعاني من الركود، وبالتالي لا يمكن خلق فرص للشغل”.

وأبرز بركة أن تراجع الاستثمار، مع ضعف القدرة الشرائية وتراجع الدخل الفردي، أدخلنا في دائرة مفرغة أدت إلى الاحتقان الاجتماعي الذي نعيشه اليوم”.

وأكد بركة أن الحكومة مازالت تطبق نفس السياسات التي طبقت منذ سنة 2000 علما أنها وصلت إلى مداها، وبهذه السياسة فإنها لن تنجح سوى في تكريس الفوارق الاجتماعية والمجالية وتعميقها.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 1 0