عصابة لصوص الشاحنات تسقط في قبضة درك مولاي يعقوب‎

هبة بريس – خالد العروسي

تمكنت عناصر الدرك الملكي بمولاي يعقوب يوم الخميس 11 يوليوز 2019، و في عملية مشتركة بين المركز القضائي لمولاي يعقوب و المركز القضائي لفاس و كوكبة الطريق السيار، و تحت إشراف المباشر لقائد سرية مولاي يعقوب، من تفكيك عصابة إجرامية متخصصة في سرقة البضائع المنقولة على متن الشاحنات أثناء الحركة بالطريق السيار الرابط بين مدينتي سلا و وجدة على مستوى دوار معارف التابع لملحقة الأندلس باشاوية عين الشقف .

وحسب مصدر جيد الإطلاع فان العصابة كانت تستعمل سيارات خفيفة و أدوات يدوية حادة لتنفذ عمليات سرقة ليلية تستهدف شاحنات محملة بالبضائع إثر تنقلها على المدار المذكور. مضيفا أنه تم القبض على ستة من أفراد العصابة المذكورة وهم من ذوي السوابق وتتراوح أعمارهم ما بين 25 و 35 سنة ، مشيرا أنه تم احتجاز سيارتين خفيفتين من نوع فول زفاكن كولف 4 تستعملان في عمليات السرقة، تحمل لوحات ترقيم مزورة. وتم احتجازأسلحة بيضاء و كمية مهمة من البضائع المسروقة، تتضمن 300 معجون الأسنان ، 12 شابوان ، 12 جيل دووش ومواد غذائية بالإضافة إلى معدات للسرقة.

وأضاف المصدر ذاته،أنه بناء على مجموعة من الشكايات المسجلة من قبل الضحايا بشأن تعرض شاحناتهم للسرقة بالكسر ، قامت عناصر الدرك الملكي بتنفيذ مجموعة من عمليات المراقبة والترصد ، و تنظيم حملات تطهيرية ،و تتبع تحركات العصابة ، ليتم نصب كمين محكم تكلل بإلقاء القبض عليهم متلبسين.

هذا، وبناء على تعليمات النيابة العامة، تم إحالة المتهمين مباشرة إلى سجن بوركايز من أجل التحقيق معهم وتقديمهم إلى القضاء ومتابعتهم حسب المنسوب إليه.

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