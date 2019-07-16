أمانة البيجيدي تحل هياكل الحزب بعمالة وجدة أنجاد‎

هبة بريس : وجدة

حلت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في وقت متأخر من ليلة الإثنين 15 يوليوز الجاري، هياكل الحزب لوجدة أنجاد ، بسبب مخالفة منتخبي الحزب بجماعة وجدة لقرار للأمانة العامة.

قرار قيادة المصباح جاء بعد دخول أعضاء البيجيدي في جدال حاد بينهم أثناء أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس للشهر الحالي ، وهو ما اعتبره متابعون للشأن العام المحلي تحولا كبيرا و اختلاف بين مكوناته ، حيث يقول تيار الكتابة الجهوية المكون أساسا من الكاتب الجهوي للحزب بالشرق إسماعيل زوكار والبرلماني عبد الله هامل، أنه ملتزم بقرار الأمانة العامة، والقاضي بعدم التنسيق مع أعضاء حزب الأصالة والمعاصرة لعقد هذه الدورة، وعدم المضي في خطوة إقالات رؤساء اللجان الدائمة لجماعة وجدة والنواب.

ومن جهة أخرى ، يؤكد تيار الكتابة الإقليمية أن لقاءهم مع قيادات الحزب بالرباط مؤخرا نجم إلى ترك المجال لهم مفتوحا لعمل ما يرونه مناسبا للصالح العام بالمدينة، باعتبار أن تدبير العمل السياسي داخل المجلس هو من صميم اختصاص الكتابة الإقليمية، إضافة إلى إرتكازه حول تنسيق وليس تحالف، مشيرين إلى عدم توصلهم بأي قرار كتابي من الأمانة العامة يمنعهم من التنسيق مع نظرائهم في الأصالة والمعاصرة.

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