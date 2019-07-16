يوم لك ويوم عليك.. عصام الشوالي يصب جام غضبه على الـVAR!

هبة سبور – شفيق عنوري
صب المعلق التونسي بقناة “بي إن سبورت” القطرية، عصام الشوالي، جام غضبه على تقنية الـVAR، وذلك بعدما ألغى الحكم الإيثيوبي باملاك تيسيما ركلة جزاء لصالح “نسور قرطاج”، بعد العودة إليها، وذلك خلال المباراة التي جمعتهم بنظرائهم السنغاليين، وانتهت بفوز “أسود التيرانغا” بهدف نظيف.
وبالرغم من أن الخبير التحكيمي لدى شبكة “بي إن سبورت” المصري جمال الشريف، أكد أن قرار الحكم صحيح، وأنه لا وجود لركلة جزاء في تلك الحالة، إلا أن الشوالي تشبث برأيه وشدد على أن هناك ركلة جزاء واضحة لصالح المنتخب التونسي، وأن غرفة الـVAR، أثرت على قرار تيسيما، في إشارة إلى وجود المغربي رضوان جيد ضمن طاقم غرفة حكم الفيديو.
لم يمر وقت طويل على إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الترجي التونسي والوداد الرياضي المغربي، والذي عرف أحداث أسوء بكثير من واقعة لمسة اليد في مباراة الأمس، بعدما ألغى الحكم المساعد هدفا صحيحا سجله وليد الكرتي لصالح الوداد، دون الرجوع لتقنية الفيديو، والتي ثبت فيما بعد أنها معطلة.
“فضيحة رادس” كما يسميها البعض، شهدت انكشاف الوجه الحقيقي لعصام، الذي يغطي الشمس بالغربال، حيث اعترف بأنه لا وجود لتسلل في حالة هدف الكرتي، لكنه أراد البحث عن مخرج لهذه الواقعة، وبرر إلغاء الهدف بوجود خطأ ضد وليد، بالرغم من حكم المباراة أشار بيده إلى وجود حالة تسلل ولم يظهر بأي شكل من الأشكال أنه ألغلى الهدف بداعي الخطأ.
محاولة الشوالي إيجاد مسوغ للحكم، جاءت بعد “صياحه” عقب تسجيل الجزائري يوسف البلايلي، لهدف التقدم لصالح الترجي في شوط المباراة الأول، بـ”الترجي يا دولة، الترجي يا دولة، الترجي لا يحتاج إلى تحكيم”، لكن بعد أن أثبت واقعة اللقاء أن فريق “باب السويقة” يحتاج بالفعل إلى مساعدة قاضي المباراة من أجل الفوز، بدأ يبحث المعلق الشهير عن مخرج لهذه الورطة.
المعلق التونسي نشر يوم أمس، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وبدون استحياء، تغريدة جاء فيها:”VAR العار.. برافو منتخبنا التونسي كنتم رجال رفعتوا الراس عملتوا اللي عليكم، لكن الله غالب!”، لكنه لم يتحدث مطلقا بعد الفضيحة التي شهدها ملعب رادس في ليلة الـ31 من مايو الماضي، والساعات الأولى لأول أيام شهر يونيو، ولم يتحدث أبدا عما وقع في لقاء الذهاب، والذي شهد بدوره كارثة تحكيمية أخرى، بعدما ألغى جريشة هدفا صحيحا للوداد، ورفض احتساب ركلة جزاء أوضح بكثير من واقعة الأمس، وذلك بالرغم من عودة الحكم المصري لتقنية الـVAR.
لقد كشفت النسخة الحالية من كأس أمم إفريقيا أقنعة عدد من المعلقين، وأوضحت بما لا يدع مجالا للشك، أن عصام بعيد كل البعد عن الحيادية والموضوعية، بل إنه من المساهمين في إشعال فتيل الحقد بين الشعبين التونسي والمغربي، بعدما عمد إلى التلميح بأن المغرب كان له دور فيما وقع البارحة، نظرا لأن حكما مغربيا تواجد ضمن طاقم غرفة الـVAR.
في الوقت الذي أقر فيه المعلق الجزائري الكبير، حفيظ الدراجي، بوجود ركلة جزاء لصالح نيجيريا، قبل عودة الحكم لتقنية الفيديو واحتسابها، كان الشوالي قبله يعلق بخبث ويطلب إحراق الـVAR لأنه أغلى ركلة جزاء لصالح تونس، رغم أن عددا من الخبراء التحكيميين رأوا أنها غير موجودة.
عصام لا يختلف عن عدد كبير من الإعلاميين التونسيين، الذين تليق بهم كل الأوصاف، باستثناء الحياد والموضوعية والأخلاق، والذين عمدوا بعد نهاية اللقاء مباشرة، إلى اتهام المغرب بشكل مباشر بأنه وراء إقصاء المنتخب التونسي من كأس أمم إفريقيا، ناسيين أنه لو كان بإمكانه التحكم في قرارات الحكام لأهل منتخب “أسود الأطلس” الذي ودع بطولة كأس الأمم الإفريقية مبكرا أمام فريق بنين.
محمدينا
في 11:30
أكبر منافق و مريض و حلايقي……🤮🤮🤮🤮
ياسر
في 12:02
للاسف ينبغي دائما التعامل بالحذر مع التونسي سواء في التجارة او الرياضة او السياسة. بعد الرءيس بورقيبة رحمه الله لم يكونوا ابدا واضحين في مواقفهم التي تغلب عايها المصلحة إزاء المغرب. ها هو الشوالي و الاعلام التونسي مرة اخرى يرجع سبب هزيمتهم في الكان إلى احمد احمد الملكاشي و احمد جيد من المغرب.يبقى المعلق الدراجي من الجزائر هو احسن المعلقين العرب من حيث التحليل و الموضوعية إذ يسمي الاسماء بمسمايتها و لا يخشى في الله لومة لاءم.
molahid
في 12:40
و لازال يجني الملايين من الاشهار في المغرب…….. هادو هوما توانسة مع الأسف
حسن السالمي
في 12:42
فضيحة الترشي سرقة الوداد استفزاز المغاربة في تعليقه لا هو ولا بن خليف أضعف فريق في الدورة هو تونس يريدون النهائي بفوز وحيد ضد المغمور مدغشقر قال الشوالي الرجال من يعبر دور الثمن وليس من يفوز في ثلاث مباريات المجموعة استفزازا لمشاعر المغاربة أنا أعتبر أن الترشي هو ورم الكرة الإفريقية
mhammed nizar
في 12:49
صحيح ففي مباراة سابقة صرح بها ولمح لها عدة مرات متناسيا بأن كرة القدم رياضة وان دوره التعليق فقط وعدم تأجيج الجماهير
تاج
في 13:01
أتمنى أن يكون الحكم المغربي قد فعلها حقا..حتى يذوق التونسيون مرارة الظلم والخسارة بالخداع والبهتان اللذان يجيدونهما ضد الفرق الأخرى..إذا فعلها المغربي فالله يعطيه الصحة..
مولاي
في 13:15
تونسي من أجل تحقيق الفوز في اي ميدان لا تعنيه نفس ولا كرامة ولا أخلاق يمكن ان يتركك مع أمه واخته وزوجته ويقول لك اتفرهد اشيخ مع روحك. المهم اربح
Ali
في 13:45
هذا الحرناط لم يكن ابدا معلقا او رياضيا في المستوى. مثله مثل أهله. لا أخلاق و لا احترام و لا أدبية. حتى خلال الدوريات الأوربية تجده دائما و علانية منحاز لفريق برشلونة.التونسيون فقدوا كل التوجهات
غير معروف
في 14:05
احسن المعلقين الرياضيين داخل بينسبورت هما حفيظ الدراجي و محمد علي المصري. خاصة الدراجي و بدون مجاملة. كفاءة عالية رياضيا و حتى سياسيا. حفظه الله من أولاد “الحرام “.
زوزو يصطاد السمك
في 15:38
اش یکون هاد الشوالي واش هو الوصي علی کرةالقدم هذا الشوالي حقود لا لشی سوی لان الحکم المقتدر رضوان یوجد بین حکام الفار وما علی الشوالي هذا الا ان یسال علی من هو رضوان ویقتنع وکرةالقدم تبقی ریاضة ولیست تصفیة حسابات وکفاک حقدا یا شوالي وتعلم النزاهة من الحکام المغاربة (صافي اقصيت تونس تقبلوا ) لانکم لم تکونوا في المستوی.