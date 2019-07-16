عقب جريمة مقتل مدرب مغربي في السعودية .. وسم “طعن وقت اللياقة” يتصدر تويتر

هبة بريس - وكالات

أقدم مواطن سعودي على طعن مدرب لياقة مغربي حتى الموت في قاعة للتدريب بالعاصمة السعودية الرياض أو أمس الاحد

ومباشرة بعد الكشف عن تفاصيل الواقعة، تصدر وسم “طعن وقت اللياقة” مواقع التواصل الاجتماعي.

وعبر مستخدمو موقع تويتر عن استنكارهم لجريمة القتل هذه، التي أودت بحياة الشاب المغربي يوسف عبد الفتاح، وطالبوا السلطات السعودية بإنزال أقصى العقوبات بحق الفاعل بعد أن أعلنت الأجهزة الأمنية في المملكة إلقاء القبض عليه.

وفي هذا الصدد، قال أحد المعلقين: “الكابتن يوسف كان يدربني وكان خلقه عالي جداً ومتعاون وبشوش، يحب مساعدة الجميع، أستغرب كيف خالف من أقدم على هذه الجريمة الدين والانسانية والقانون، الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته يارب ويجعل مثواه الفردوس الأعلى”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0