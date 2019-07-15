القوات المسلحة الملكية تحفز أبناء العسكريين بِمِنَحْ الإمتياز

هبة بريس ـ الرباط

بأمر من الملك محمد السادس وفي إطار المجهودات الرامية إلى دعم أبناء العسكريين و موظفي إدارة الدفاع الوطني، سواء المزاولين للخدمة أو المتقاعدين، التابعين للمديرية العامة للمصالح الإجتماعية و مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الإجتماعية لقدماء العسكريين و قدماء المحاربين، ستخصص منحة الإمتياز ابتداءا من السنة الجامعية 2019-2020 لفائدة الحاصلين على شهادة الباكالوريا بامتياز من أبناء هذه الشريحة.

و سيستفيد من هذه المنح التلاميذ الحاصلين على شهادة الباكالوريا بمعدل يفوق 17/20.

وتبلغ قيمة المنحة 1000 درهم في الشهر لكل مستفيد، و تصل مدتها إلى خمس سنوات جامعية ( 10 أشهر كل سنة).

وللإستفادة من هذه المنحة، يسوجب على المعنيين بالأمر الذين تَحَصَّلَ أبناؤهم على شهادة الباكالوريا بالمعدل المذكور أعلاه، أن يتصلوا بمندوبية المديرية العامة للمصالح الإجتماعية أو بمندوبية مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الإجتماعية لقدماء العسكريين و قدماء المحاربين القريبة منهم وذلك قبل نهاية شهر يوليوز من كل سنة دراسية كحد أقصى (وبالنسبة للسنة الجارية إلى غاية 15 غشت) لتقديم ملفاتهم.

تحدد لوائح المستفيدين من طرف لجنة مختصة و يتم انتقاء المستفيدين حسب درجة الإستحقاق.

وتبقى هذه المندوبيات رهن إشارة العسكريين و المتقاعدين منهم لمعرفة الشروط اللازمة للحصول على هذه المنح.

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