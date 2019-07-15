أكادير : غرق طفل بشاطئ غير متوفر على حراس

ع بركة ـ هبة بريس

لقي طفل دو 13 سنة، مصرعه غرقا، اليوم الاثنين 15 يوليوز، بشاطئ ( أنزا) شمال أكادير .

الطفل الهالك كان بمعية أصدقائه، لم يكن يجيد السباحة بحسب مصادر الجريدة، حيث اختفى عن الأنظار فور قفزه من أحد الصخور بالشاطئ المدكور .

وفور إخبارها بالحادث، حلت عناصر الامن الوطني و السلطة المحلية، و الوقاية المدنية بعين المكان، حيث قامت الأخيرة بانتشال جثة الطفل ، ليتم بعد ذلك نقله إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير .في الوقت الذي فتحت فيه المصالح المعنية تحقيقا لمعرفة ظروف وملابسات الحادث.

وفي اتصال عدد من المواطنين ب ” هبة بريس” كشفوا أن الشاطئ مكان الحادث غير متوفر على حراس سباحة مما يتطلب من مصالح الوقاية بالمدنية تخصيص حراس أو وضع علامات تمنع السباحة بالمكان إذا كان يشكل خطرا على المصطافين .

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0