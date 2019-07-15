احتفاء بمتفوقي البكالوريا .. شبيبة “البام” ببرنوصي الدار البيضاء تنظم احتفالية كبرى

طارق عبلا - هبة بريس

نظمت منظمة شباب حزب الأصالة والمعاصرة بعمالة البرنوصي بالدار البيضاء، يوم أمس الأحد، حفلا كبيرا، خصص للاحتفاء بالتلاميذ المتفوقين بامتحانات البكالوريا .

الحفل الذي احتضنه المركب الثقافي أبو عنان بمنطقة سيدي البرنوصي بالبيضاء، تميز بفقرات فنية وثقافية مميزة وحضور وازن لمناضلي حزب الأصالة والمعاصرة بالمنطقة والجهة، كما كان مناسبة مميزة لتخليد ذكرى عيد العرش المجيد.

وفي هذا الصدد، اعتبر ايدار الشرقاوي، رئيس منظمة شباب حزب الأصالة والمعاصرة بعمالة البرنوصي، أن الاحتفاء بمتفوقي البكالوريا، فرصة لتسليط الضوء على اهتمام الحزب بالشباب وايلاءه أهمية خاصة بهذه الفئة.

وأضاف الشرقاوي، أن احتفال المنظمة بالمتفوقين يهدف الى تشجيع وتحفيز الطلبة على المضي أماما في مساراهم الدراسي والعلمي وتحقيق نتائج إيجابية وجعلهم قدوة لتلاميذ آخرين .

وشدد الشرقاوي، على أن السياسي لا يقتصر عمله على الانشطة الحزبية والسياسية، بل من واجبه الاهتمام بمختلف فئات المجتمع، وعلل رأسهم الطلبة وطاقات البلاد ومستقبلها.

هذا ويشار الى أن الحفل تميز بتوزيع جوائز وشواهد تذكارية وتقديرية على التلاميذ المتفوقين، وسط جو احتفاءي مميز.

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